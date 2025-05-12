الري تبدأ عمليات المناورة لتوفير احتياجات المياه للمزارعين بعد ارتفاع درجات الحرارة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا مع عدد من السادة قيادات الوزارة لاستعراض حالة المنظومة المائية والإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة المعنية خلال الفترة الماضية للتعامل مع موجة الحرارة المفاجئة الشديدة والغير معتادة فى هذا التوقيت من العام، والتي تتزامن مع دخول فترة أقصى الاحتياجات المائية وبدء زراعات الأرز بمحافظات الوجه البحري المصرح بزراعة الأرز بها.

وشهدت الأيام الماضية تزايد في الطلب على كميات المياه مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة الطلب على مياه الشرب والزراعة خاصة بمحافظات (كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - الإسكندرية - البحيرة) وكذلك محافظات الصعيد مما استدعى قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإجراء مناورات على مدار الساعة بشبكة الترع والقناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة لتوجيه كميات مياه إضافية للأماكن التي شهدت طلب متزايد على المياه لكافة الإستخدامات.

وقد أكد الدكتور سويلم خلال الإجتماع على توجيهاته السابقة بالتعامل الفوري وبشكل مرن مع أى طلبات للمياه بتوفير المياه للمزارعين لرى أراضيهم طبقا للمناوبات المقررة، أيضا توفير المياه بالكميات والمناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب خاصة فى فترات تزايد معدلات الطلب على المياه.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بمتابعة المناسيب والتصرفات بالشبكة الرئيسية وخلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى، واتخاذ الإجراءات الفورية على مدار الساعة لتلبية كافة الاحتياجات المائية المطلوبة بالتنسيق مع إدارات الرى ومداومة المرور لمتابعة التزام الإدارات بتطبيق المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة.



كما وجه بمواصلة التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص تحقيق المناسيب والتصرفات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب فى نهر النيل والترع، مع قيام كل إدارة رى بعمل الموازنات المائية بنطاق الإدارة لتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب.

وخلال الإجتماع أيضا وجه الدكتور سويلم بإستمرار تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات، وصيانة محطات الرفع، طبقا للخطط والبرامج الزمنية الموضوعة مسبقا، واستمرار التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.