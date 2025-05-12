في ذكرى ميلاده، ملامح من حياة العارف بالله الإمام الراحل الشيخ عبد الحليم محمود.. بشر بنصر أكتوبر.. قدم استقالته للسادات اعتراَضًا على قانون تنظيم الأزهر.. وهذه قصته مع التصوف

في مثل هذا اليوم، ولد رجلٌ لم يكن مجرد عالمٍ أزهري أو شيخٍ للأزهر الشريف، بل كان حالةً فريدةً في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث، جمع بين وقار المؤسسة، وسمو الروح، وجرأة التجديد.. إنه العارف بالله الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، الذي تحل ذكرى ميلاده لتُعيد إلى الأذهان سيرة رجلٍ عاش لله، فخلّده الناس.

في زمنٍ كانت تعصف فيه بالأمة رياحُ التغيرات الفكرية والسياسية، نهض عبد الحليم محمود بالأزهر ليعيد له بريقه ويثبت جذوره في أرض اليقين، متسلحًا بعلم غزير، وإيمان عميق، وفهمٍ نادر للتصوف الحق. لم يكن التصوف عنده طقوسًا أو شعارات، بل سلوكًا ومقامًا، وطريقًا لبلوغ الحقيقة.

مولده ونشأة الشيخ عبد الحليم محمود

ولد فضيلةُ الشيخ عبد الحليم محمود بعزبة أبو أحمد قرية السلام، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية في الثاني من جمادى الأولى لعام: 1328هـ، الموافق للثاني عشر من مايو لعام 1910م، لأسرةٍ كريمةٍ مُحبّةٍ للعلم والأزهر الشريف، ولوالدٍ رأى في ابنه امتدادًا لأملِه ورسالته.

حفظ الابنُ القرآنَ والتحق بالأزهر الشريف عام: 1923م، وحصل على الشهادة الثانوية في عام واحد؛ حيث كان النظامُ وقتئذٍ يسمح أن تُختصرَ المرحلة الثانوية في عام واحد، إذا كانت علوم الطالب ومعارفه تتخطى حدودَ المقرّرات في هذه المرحلة. مسيرته العلمية والعملية

‏ حصل الشيخ على شهادة العالِمية سنة 1351هـ/ 1932م. سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة؛ لاستكمال دراساته العليا، حتى حصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسِبي سنة: 1359هـ / 1940م.

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المناصب التي تولاها الشيخ عبد الحليم محمود

كان الشيخ مُتبحرًا في كثيرٍ من العلوم والفنون؛ مما أهَّله لتولّي العديد من المناصب بعد أن كان مُدرّسًا لعلمِ النفس بكلية اللغة العربية، منها:

- تعيينه أستاذًا للفلسفة بكلية أصول الدين سنة:1951م.

- عمادة كلية أصول الدين سنة: 1384هـ / 1964م. - الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية.

- وكالة الأزهر الشريف 1970م. - وزارة الأوقاف وشئون الأزهر.

وصدر قرار بتعيينه شيخًا للأزهر 27 من مارس 1973م، وقدم استقالته من مشيخة الأزهر في 16 يوليو 1974م؛ احتجاجًا على القرار الجمهوري بتنظيم شئون الأزهر وتحديد مسئولياته على أن يكون الأزهر تابعًا لمسئولية وزير شئون الأزهر؛ مما أفقد الأزهر استقلالَه.

وقدم للرئيس السادات خطابًا شارح فيه موقفه، وأن الأمر لا يتعلق بشخصه، وإنما يتعلق بالأزهر وقيادته الروحية للعالم الإسلامي كله، ثم قدم طلبا بتسوية معاشه عندما تأخر الرد على استقالته، ووجه خطابًا إلى وكيل الأزهر د. محمد عبد الرحمن بيصار يطلب منه فيه أن يتولى أمور مشيخة الأزهر حتى يُعين شيخ جديد له، فأعاد الرئيس النظر في قراراته وأعاد الأمر إلى نصابه وحفظ لشيخ الأزهر مكانته، وحذف المواد التي رفضها الشيخ عبد الحليم فعاد لمنصبه في ديسمبر 1974م.



من جهود الشيخ عبد الحليم محمود الدعوية

كان فضيلةُ الإمام عبدالحليم محمود ذا رؤيةٍ إداريةٍ واضحة، وفنِّ قيادة، وقرارٍ إصلاحيّ واعٍ في جميع المواقع التي أدارها، حيث اهتم الإمامُ خلال تولّيه وزارةَ الأوقاف بترميم وتجديد المساجد العتيقة والأثرية، كمسجد الصحابيّ الجليل عمرو بن العاص، وكلّف الشيخَ محمدَ الغزالي بالخطابة فيه، كما ضم عددًا من المساجد الأهلية إليها، كما استرد الإمامُ أملاك الوزارة وأوقافَها من هيئة الإصلاح الزراعي، وأسند إدارتَها لهيئة الأوقاف التي أنشأها داخل الوزارة.

نهضة مجمع البحوث الإسلامية تحت قيادة الشيخ عبد الحليم محمود

قدم فضيلة الإمام عبدالحليم محمود خدماتٍ دعويةً جليلةً أثناء توليه مجمعَ البحوث الإسلامية، أهمها: وضعُ الهيكل التنظيمي والإداري الحديث لمجمع البحوث، وتخصيصُه المقرَّ الحالي للمجمع بمدينة نصر، كما عمل على تطوير مكتبة الأزهر وإمدادِها بالكتب والمؤلفات، وتوسّع في إنشاء المعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة، في أنحاء الجمهورية.

مؤلفات الشيخ عبد الحليم محمود

كان الشيخ صاحبَ علمٍ واسع، ونظرٍ ثاقبٍ، وفكرٍ مستنير، وقلمٍ رشيق. ولِما عُرف به من علمٍ وزهدٍ وتصوفٍ؛ لُقِّب بغزاليِّ القرنِ العشرين.

ومن أهم كتب الشيخ كتابٌ بيّن فيه منهجَه سمَّاه: «التوحيد الخالص»، أو «الإسلام والعقل» وقال عنه: (... وما فرحتُ بظهور كتابٍ من كتبي مثل فرحي يوم ظهر هذا الكتاب، لأنه من خلاصة تجربتي في حياتي الفكرية)، كما أثرى المكتبةَ الإسلاميةَ بعديدٍ من الكتب والمؤلفات في مجالات متعددة تجاوزت الستين مؤلفًا، منها ما كتب بالعربية، ومنها ما كتب بالفرنسية، مِن أهمها:

موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة.

التفكير الفلسفي في الإسلام.

منهج الإصلاح الإسلامي في المجتمع.

أستاذ السائرين الحارث المحاسبي.

الإمام الربانيّ الزاهد عبد الله بن المبارك.

أوروبا والإسلام.

فتاوى الإمام عبد الحليم محمود.

كما حقّق العديدَ من أمهات الكتب، مثل: لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري.. اللُّمع لأبي نصر السراج الطوسي.. المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالي.

وترجم العديدَ من كتب الفلسفة اليونانية والأخلاق من الفرنسية إلى العربية، مثل: الفلسفة اليونانية أصولُها وتطورها لألبير ريفو.. الأخلاق في الفلسفة الحديثة لأندريه كريسون.

الشيخ عبد الحليم محمود وقضايا الأمة

من يتأملْ سيرةَ الشيخ رحمه الله يظهرْ له جليًّا عظيمُ بذلِه في خدمة الدعوة إلى الله في مصر وخارجها، وبيانُه الإسلامَ وأحكامَه وتعاليمَه في صورته السمحة الحكيمة خلال زيارته لدول العالم شرقا وغربا. ومتابعتُه لكل ما يدور على ساحة عصره من قضايا تخصّ المسلمين في كل مكان، وإعلانُه المواقفَ الواضحةَ حيالها، بما يدعم استقرارَهم وسلامهم وإنصافَهم وحريتهم.

دور الشيخ عبد الحليم محمود في حرب أكتوبر

ولا يخفى دوره العظيم في فترة انتصار حرب أكتوبر المجيد وما بذله هو وزملاؤه من العلماء والدعاة في وعظ جنود النصر على الجبهة بإلقاء الدروس والخطب بما يرفع همتهم وروحهم المعنوية، إضافة إلى توحيد الجبهة الداخلية، وصف الشعب خلف قواته المسلحة في هذا الظرف الوطني الفارق. وفاته بعد حياة زاخرةٍ بالعطاء والإصلاح في كل ميدان، وخدمةِ قضايا الإسلام في كل مجال؛ ختم الشيخُ حياتَه بزيارةٍ للأراضي المقدسة.

مفهوم المنهج الصوفي عند عبد الحليم محمود

اعتمد عبد الحليم محمود على خطوات متعددة لتحقيق منهجه الصوفي، الذي يبدأ بتزكية النفس والرياضة والعلم، ثم إحلال الصبوة والرحمة والرضا على الطريق؛ فالمنهج عند عبد الحليم محمود يتضمن مفهومًا صحيحًا للإسلام عبارة عن وحدة كيفية النفس في إحلال الصورة.

فالمنهج عند عبد الحليم محمود كما ذكر (الخصومة ليست خصومة المذاهب، إنما هي خصومة في الحرية الكونية)، ومنهم (الإمام الجنيد) أول شروط هذا المنهج: تطهير القلب بالكاملة مما سوى الله تعالى وتحقيق الاستغراق القلبي بالله، أي ذكر القلب واستغراقه بالله بالكامل، أي أن يكون الإنسان بالله بالكامل.

فالتصوف عند عبد الحليم محمود يعد قوة روحية ساعدت في نشر الإسلام في الأنظار النهائية بالقوة العلمية والخلق الكريم، فكان هذا التصوف نموذجًا إلى منهج قويم يعتمد على تطهير النفس من صفاتها وأهوائها وتخليصها لنصل بالإنسان إلى مرتبة عالية في القرب من الله.

فالإنسان الذي يصبح إمامًا عند الحليم محمود هو صفوة صفوة صفوة، يتطلب سلوكًا طريقًا من الإيمان والإخلاص والصفاء والبحث عن الدرجات العليا، فالتقرب إلى الله يتطلب أن يسلكوا هذا النظام الصوفي المختار النقي، ويجمع الإمام حليم محمود هذا التصوف في رحمانية وصفاء، يقترب من التصوف الإسلامي الصحيح، حيث حفاوة وذكاء حداثة وتطور ورحمانية وصفاء يقترب من نظام الإسلام.

ولقد اختار الإمام عبد الحليم محمود تعريف الكائن في التصوف من بين الكثير من التعريفات الخاصة بمعنى التصوف، وهو التصوف عملية ومشاهدة ومجاهدات ومكاشفات، وهو طريق النفس حتى تخرج من أهوائها، فقد اختار هذا التعريف لأنه يصف حال الطريقة والهدف أو السبل والمسير والسلوك هو المشاهدة.

فالتصوف عنده هو الشهادة، والشهود هو المشاهدة.

فمنهج الإمام عبد الحليم محمود يبدأ من لا إله إلا الله، وهذه الشهادة تعد ترجمة لحقائق تعني الحقيقة الأولى والطريق الذي عبد فيه الله بعباده بثقة ويقين، وبما وصف العابدون وأهل المحبة والصالحون، ومن هنا ارتقى عبد الحليم محمود إلى مراتب المعرفة واليقين والانبهار والتفكر في النفس والكون. كما وضع شرطًا في منهجه وهو أن تخرج النفس من كل ما سوى الله تعالى.

فكل محاولات الوصول إلى الله تعالى لا تحقق إلا إذا صاحبت سعادة القلب ونقاؤه، ومن ثم تأتي المعرفة التي تسبق الحمد فيها ويسرح العابد إلى الله حتى يصل إلى السجود الذي يتضمن المحبة الحقيقية.



وفي صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 15 ذو القعدة 1397 هـ / 27 أكتوبر 1977م، عقب عمليةٍ جراحيةٍ أجراها؛ فاضت روح الشيخ إلى بارئها، رحمه الله تعالى، وأنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

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