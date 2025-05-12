الإثنين 12 مايو 2025
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سياسة

مطالبات برلمانية برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون.

وأضاف "حاتم"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر".

وأشار إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيدلة 6 سنوات "5دراسية وسنة تدريبيبة".

رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

فيما طالب النائب الدكتور بهجت الصن، عضو مجلس النواب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة. 

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن "مزاولة مهنة الصيدلة".

التدريب الإجبارى 


وتساءل "الصن": حول طبيعة والمقصود بالدورات التدريبية بمشروع القانون، والتي تشترط التدريب الإجباري لمدة سنة لمزاولة الصيدلة بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأيده النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب، قائلا، لايجوز الإبقاء على نقابة الصيادلة تحت الحراسة، لهذه الفترة الطويلة.

 

أسرة العناية المركزة

فيما طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، خلال كلمته، وزير الصحة بإعادة النظر فى مبنى مستشفى نجع حمادى، موضحا أن الحكومة أنشأت مستشفى كبير يشبه مبنى قصر العينى، إلا أنه ما زال جزء مبنى قديم مطلوب إزالته والتوسع فى أسرة العناية المركزة بالمستشفى.

 

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