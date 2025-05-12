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مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بقنا

مصرع طالب غرقا أثناء
مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بقنا

 لقى طالب في الصف الثاني الثانوي مصرعه، اليوم الإثنين، غرقا خلال الاستحمام داخل نهر النيل هربا من ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الحميدات، بندر قنا، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

 البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة قنا، يفيد بمصرع طالب ثانوي غرقًا خلال الاستحمام في مياه بنهر النيل بمنطقة الحميدات التابعة لدائرة البندر.

 

وبعد الفحص تبين مصرع “م.ن.ج”، يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب في الصف الثاني الثانوي غرقًا داخل نهر النيل في منطقة الحميدات بندر قنا.

تقرر نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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