المؤبد لعامل وبراءة 7 آخرين في حيازة سلاح وإصابة شاب بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالسجن المؤبد لمتهم وبراءة 7 آخرين، في واقعة حيازة أسلحة نارية وإصابة شاب بطلق ناري خلال مشاجرة بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحيى، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 10 أكتوبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين: عبد الحفيظ ع.ع، وشقيقه عبد الرحمن، وهشام ا.ا (المحكوم عليه بالمؤبد)، وعبد الرحمن ص.ه، وشقيقيه همام ومحمود، ومحمود ا.م، وهارون ا.ه، تهم حيازة أسلحة نارية وطلقات، واستعراض القوة والعنف، بإطلاق أعيرة نارية صوب آخرين، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بطلقات نارية في مشاجرة وقعت بقرية الشاورية.

أُحيلت القضية، التي حملت رقم 29637 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 6078 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المؤبد، وبراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

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