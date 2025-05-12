90 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي للمؤشرات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الإثنين.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31817 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% عند مستوى 39224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.17% عند مستوى 14246 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% عند مستوى 9458 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 12858 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% عند مستوى 3292 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 31427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 39224 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14081 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9437 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12762 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3272 نقطة.

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