النواب يحيل 33 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 33 تقريرا عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة.

إحالة تقارير من مجلس النواب إلى الحكومة

وأوصى رئيس مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ ما ورد في هذه التقارير من توصيات.

وتضمنت التقارير المحالة من مجلس النواب، إلى الحكومة ما يلي:

1.العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن عودة ستاد الأربعين مرة أخري تحت مظلة مديرية الشباب والرياضة بأسيوط – محافظة أسيوط.

2. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير بساط كاراتيه لمركز شباب قرية ريفا – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

توصيل خدمة الصرف الصحي

3. العضو محمد حمدي موسى، بشأن سرعة توصيل خدمة الصرف الصحي لقري (شرانيس – منشأة دملو – عرب أبو ذكري) – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.

4. العضو أحمد العرجاوى، بشأن ضم الأراضى التى تم البناء والتصالح عليها وإدخال المرافق بها بمدينة أبو حمص – محافظة البحيرة.

5. العضو محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء سوق للخضار بمركز ومدينة إدكو – محافظة البحيرة.

6. العضو عاطف ناصر، بشأن سرعة تبطين ترعة أبو المنجا النحاس بزمام رى قليوب المار من كوبرى النحاس بداية من (ك9 إلى ك 10.400) - محافظة القليوبية.

توصيل خدمة الغاز الطبيعى

7. العضو سناء السعيد، بشأن سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعى لقرى مركز ومدينة ساحل سليم ولقرى مركز الغنايم – محافظة أسيوط.

8. العضو سحر العشرى، بشأن سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمنازل منشية التحرير بمدينة سمنود – محافظة الغربية.

9. العضو السيد خضر جوهر، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعى لقرى (أفنيش – ميت عباد – كفر الدكرورى – كفر الأبحر) – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

10.العضو مجدى الأمير، بشأن عمل صيانة لكوبري عائلة الريس البر الثانى بالمطرية – محافظة الدقهلية.

11. العضو محمد طايع، بشأن تغطية ترعة فرع الخطارة (2) المتفرع من ترعة أصفون من الخط السريع الزراعى إلى مسجد الشيخ حسين – محافظة قنا.

12. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إحلال وتجديد مستشفي الإيمان القديمة ( النساء والولادة ) – محافظة أسيوط.

13. العضو وحيد فودة، بشأن اعتماد خطة تطوير العمليات الكبرى بمستشفى رمد المنصورة، وإنشاء قسم عناية مركزة – محافظة الدقهلية.

14. العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن أهمية وجود شاشة وسيستم مركزي في المجالس الطبية المتخصصة يتم الاستعلام عليها من موظف نفقة الدولة في أي مستشفى حكومي عن المواطن مؤمن عليه أم غير مؤمن.

إنشاء مستشفى الأطفال التخصصي

15.العضو أحمد العرجاوى، بشأن إنشاء مستشفى الأطفال التخصصي بقرية دمسنا على أرض تابعة لوزارة الأوقاف مركز أبو حمص – محافظة البحيرة.

16. العضو أحمد الشريف، بشأن فصل الوحدة الحسابية بمستشفى العامرية عن مستشفى دار إسماعيل وجعلها داخل مستشفى العامرية – محافظة الإسكندرية.

17. العضو محمد حمدى موسى، بشأن رفع كفاءة وصيانة مستشفى هورين – مركز بركة السبع – محافظة المنوفية.

18. العضو محمد تيسير مطر، بشأن سرعة إنشاء مستشفى مركزي مخصص لمنطقة دار السلام – محافظة القاهرة.

19. العضو/ ولاء عبد الفتاح، بشأن إدراج تدريس مادة (المواطنة الرقمية) بالتعليم ما قبل الجامعى.

20. العضو جيهان البيومى، بشأن إنشاء مدرسة يابانية ومدرسة دولية IBS بمكان مدرستى الفسطاط الابتدائية وأبو السعود الإعدادية اللتان صدر قرار بهدمهما – محافظة القاهرة.

21. العضو جمال الشورى، بشأن عمل توسعة بمدرسة العلم الأخضر بمركز ومدينة النجيلة – محافظة مطروح.

22. العضو محمود أبو الخير، بشأن إنشاء دور إضافى بمدرسة الزبايبة للتعليم الأساسى بنجع خورشيد – مركز البلينا – محافظة سوهاج.

23. العضو جابر أبو خليل،بشأن سرعة إستكمال الأعمال بمدرسة الرقبة الابتدائية ومدرسة نجع الحجازية بقرية الرقبة ومعظم المدارس بمركز دراو – محافظة أسوان.

24. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إصلاح وترميم كوبري نجع سبع الرئيسي – بمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

25. العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن رصف طريق مصرف كفر قنيش بدء من قرية النزل حتى طريق الجيش – محافظة الدقهلية.

26. العضو نشأت فؤاد عباس، بشأن تشغيل خط أتوبيس كلًا من طهطا وطما وجهينة لنقل الطلاب إلى جامعة سوهاج – محافظة سوهاج.

27. العضو عفاف زهران، بشأن سرعة رصف طريق مدخل محافظة السويس.

28. العضو منى عمر، بشأن قيام وزارة التعاون الدولي بسرعة توفير عدد من الأوتوبيسات العامة لنقل الركاب بالإسكندرية من الدول الصديقة المانحة لتحديث اسطولها وتطوير أدائها في منظومة نقل الركاب – محافظة الإسكندرية.

29. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن تحويل خطوط الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بقرية نجوع مازن شرق دار السلام – محافظة سوهاج.

30. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء معهد ديني بقرية العوضي بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

31. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن الموافقة على إلحاق معهد إعدادي بمعهد كوم إشو الابتدائي الكائن بقرية المراعوي التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم إشو – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

32. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن الموافقة على إلحاق معهد إعدادي بمعهد فلسطين الابتدائي الكائن بقرية أبيس التابعة للوحدة المحلية لقرية الأمراء مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

33. العضو محمد الجبلاوى، بشأن تخصيص مبني كلية الدراسات الإسلامية والعربية الذي صدر قرار بإخلائه لاستغلاله ليكون كلية للأزهر الشريف بنات - محافظة قنا.

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