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اقتصاد

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

سعر الدولار اليوم،
سعر الدولار اليوم، فيتو

 قفز سعر الدولار وتراجعت السندات الحكومية مع تفاعل الأسواق مع انفراجة في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، حيث اتفق الطرفان على خفض الرسوم الجمركية مؤقتًا لمدة 90 يوما.

 

ارتفاع مؤشر الدولار

 وارتفع مؤشر قوة الدولار بنسبة 0.5%، بينما هبط الين الياباني، الملاذ الآمن التقليدي، مع تعزز شهية المخاطرة عبر مختلف فئات الأصول عقب التقدم في المحادثات.

وتراجعت السندات الحكومية، مما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للارتفاع ست نقاط أساس إلى 4.43%، وهو أعلى مستوى له في نحو شهر.

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