وزير المالية يكرم نائب رئيس مصلحة الضرائب

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن أحمد كجوك وزير المالية، قام بتكريم الدكتور محمود صقر، نائب رئيس المصلحة، ورئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمناسبة بلوغه سنّ التقاعد، بحضور عدد من قيادات الوزارة وقيادات مصلحة الضرائب.

تقدير وزير المالية للقيادات المُخلِصة

وأكدت رشا عبدالعال، أن هذا التكريم يعكس تقدير وزير المالية للقيادات المُخلِصة التي قدّمت نموذجًا في العمل الجاد وتحمل المسئولية، مشيدةً بالدور الكبير الذي قام به صقر خلال سنوات عمله بالمصلحة في العديد من الملفات المحورية، مثل ملف دمج المناطق وإنشاء ودمج المراكز الضريبية، والإشراف على وحدة التجارة الإلكترونية ومركز الاتصالات وكذلك مشروعات التحول الرقمي التي أحدثت نقلة نوعية داخل المنظومة الضريبية.

وأضافت، أن صقر كان مثالًا يُحتذى به في الكفاءة والنزاهة والالتزام، وترك بصمات واضحة في كل موقع عمل به، وكان له تأثير إيجابي ملموس على بيئة العمل والزملاء.

وأشارت، إلى قيام الدكتور أحمد كجوك بتسليم شهادة تقدير للدكتور السيد محمود صقر، وسط أجواء من الوفاء والاعتزاز، عبّرت عن التقدير الكبير لشخصه ولمسيرته الحافلة.

من جانبه، أعرب صقر عن شكره العميق لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات الوزارة والمصلحة والعاملين بها، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ستظل جزءًا من كيانه، وأنه سيبقى على استعداد دائم لتقديم خبراته دعمًا للمصلحة ولوطنه.

جدير بالذكر أنه حضر التكريم الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني بمصلحة الضرائب المصرية. وعضو المكتب الإعلامي لوزير المالية.

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