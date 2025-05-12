براتب 500 دينار، فرص عمل في شركات زراعية وغذائية وأثاث وإنشاءات وتصدير بالأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن توفير 45 فرصة عمل لعمالة مصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة (النشاط الزراعي، الصناعات الغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، والتصدير...وغيرها)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و500 دينار أردني كل شهر.

فرص العمل المتاحة

وأوضح الوزير أن هذه الفرص عبارة عن 8 عامل زراعة ورعاية نخيل، و15 عامل زراعة للنخيل، و1 نجار أثاث، و1 عامل إنتاج غذائي، و2 عامل إنتاج ألبان، و1 حداد، و2 عامل إنتاج بلاستيك، و4 عامل إنتاج سجاد، و4 ترزي حريمي، و3 عامل رخام، و4 عامل تربية مواشي.

وظائف وزارة العمل، فيتو

خطوات التقديم للوظائف

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل، أن التقديم يبدأ من اليوم الإثنين، ولمدة 5 أيام، والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي هنا.



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