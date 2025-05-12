انتشال جثة شاب مجهول الهوية بالمنوفية

انتشل أهالى مدينة الباجور فى محافظة المنوفية، جثة شاب غارق بجوار كوبري عوض حسن وتم إبلاغ مركز شرطة الباجور، وانتقلت قوة أمنية لمقر الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور قسم شرطة الباجور يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غارق في مياه بحر شبين الكوم بدائرة المركز.

وتم انتشال الجثة بواسطة أهالى المنطقة، وجرى نقلها إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.