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انتشال جثة شاب مجهول الهوية بالمنوفية

انتشال جثة شاب مجهول
انتشال جثة شاب مجهول الهوية بالمنوفية

انتشل أهالى مدينة الباجور فى محافظة المنوفية، جثة شاب غارق بجوار كوبري عوض حسن وتم إبلاغ مركز شرطة الباجور، وانتقلت قوة أمنية لمقر الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور قسم شرطة الباجور يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غارق في مياه بحر شبين الكوم بدائرة المركز.

وتم انتشال الجثة بواسطة أهالى المنطقة، وجرى نقلها إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية المنوفية محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي الباجور

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