إصابة تلميذة بطلق خرطوش في الوجه بقنا

أصيبت تلميذة بطلق ناري خرطوش في الوجه، في قرية الأشراف البحرية التابعة لدائرة مركز قنا، وتقرر نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة فى قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا،مفاده إصابة تلميذة بطلق خرطوش في إحدى مناطق قرية الأشراف البحرية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، بطلق خرطوش طائشة في الوجه، في قرية الأشراف البحرية بمركز قنا.

وتقرر نقل المصابة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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