عمومية شركات السياحة: الحكومة تقدم الدعم والمساندة للقطاع

أكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حريصة على التفاعل مع قطاع السياحة بشكل كبير وتقديم الدعم والمساندة للقطاع وحل المشاكل التي تواجهه وازالة العقبات أمامه.

وأضاف أن هذا يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لصناعة السياحة ووجه الدكتور نادر الببلاوي الشكر كذلك إلى وزير السياحة والآثار لتعاونه ومساندته للغرفة والشركات السياحية وكذلك قيادات الوزارة وجميع العاملين بكافة قطاعاتها وهيئاتها .

وأشار الببلاوي إلى حرص الغرفة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات والعمل على تطوير أدائها بما ينعكس على تفعيل دور الشركات المحوري في زيادة الحركة السياحية الوافدة.

قانون تنظيم عمل الاتحاد والغرف السياحية

ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الفترة الحالية تشهد تعاونا كبيرا بين الاتحاد وغرفه الخمس وفي مقدمتها غرفة الشركات التي تعد أحد أهم الغرف السياحية، موضحا أن هذا التعاون يأتي تجسيدًا لقانون تنظيم عمل الاتحاد والغرف السياحية والذي صدر مؤخرا وجعل الاتحاد مظلة شرعية للقطاع السياحي بأثره، مشددا على أن الاتحاد والغرف يعملون جميعا كفريق عمل واحد لصالح صناعة السياحة وتطورها.

وأضاف حسام الشاعر أن مجلس ادارة الاتحاد ومن خلال تعاون وثيق مع عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية نجح في تحقيق عدة إنجازات مهمة في وقت قصير خاصة في إعادة فتح عدد من الطرق السياحية في مقدمتها طريق طيبة، وهناك عدة طرق أخرى سيتم افتتاحها، بجانب حل الكثير من مشاكل المستثمرين السياحيين، وهناك عدة قرارات وخطط عمل مهمة سيتم الإعلان عنها الأيام المقبلة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الكيانات غير الشرعية ووقف عملها الذي يضر بصناعة السياحة.

وشهدت الجمعية العمومية للشركات حوارات مثمرة بين مجلس الادارة واعضاء الجمعية حول آلية تفعيل العمل السياحي بشكل عام وزيادة معدلات النمو السياحي، وقد وافقت الجمعية على ميزانية العام الماضي وأقرت الموازنة التقديرية للعام المقبل.

ووافق مجلس إدارة الغرفة على عدة مطالب لأعضاء الجمعية العمومية تسهم في زيادة المزايا التي تقدمها الغرفة لأعضائها، كما تسهم في مضاعفة الجهود التدريبية للأعضاء وموظفي الشركات بآليات مستحدثة للارتقاء بالمنظومة السياحية وتحسين الجودة بعدة مجالات سياحية خاصة السياحة المستجلبة، مع الاستمرار في دعم مشاركة الشركات في المعارض والبورصات الدولية المختلفة.

تعيينات مجالس إدارات الغرف الفرعية بالمحافظات

كما تم الاتفاق خلال الجمعية على بدء تفعيل عمل كافة اللجان بالغرفة بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية، والإسراع كذلك بتعيينات مجالس إدارات الغرف الفرعية بالمحافظات وزيادة التواصل مع الشركات.

ووجهت الجمعية الشكر لأعضاء مجلس إدارة الغرفة على جهدهم خلال الفترة الماضية منذ توليهم المسؤولية معربين عن أملهم في زيادة التواصل بين المجلس والجمعية الفترة المقبلة، كما أشادت الجمعية بجهود الجهاز الإداري للغرفة في زيادة مواردها وتطوير آليات العمل بها والسعي لمساندة الشركات في عملها بكافة الأنشطة السياحية.

الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التي انعقدت برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة الغرفة وحضور حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية وجميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وبمشاركة عدد كبير من أعضاء الجمعية من أصحاب شركات السياحة المصرية.

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