الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق تريلا متهم بالتسبب في دهس 7 سيارات بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس سائق سيارة نقل ثقيل متهم بدهس عدد من السيارات أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام مما أسفر عن 17 شخصا 15 يوما علي ذمة التحقيق.  

وكشفت التقارير الطبية للمصابين أن إصاباتهم تنوعت ما بين كسور متفرقة وكدمات شديدة وجروح وتم إجراء الإسعافات والعلاج اللازم لهم، وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وكذلك سائقها والتحقيق معه

تفاصيل الحادث

وقع الحادث بعد مطلع طريق دائري السلام في اتجاه مؤسسة الزكاة والمرج، بحسب إفادات شهود عيان، والذين أشاروا إلى أن المقطورة كانت تسير بسرعة جنونية قبل أن تدهس مجموعة من المركبات في مشهد مفزع.

وتبين أن الحادث أسفر عن تهشم 7 مركبات: تريلا، سيارتان نقل، ميكروباص، سيارتين ملاكي، وتروسيكل.

تحركات عاجلة من الشرطة والإسعاف
على الفور، انتقلت قوات الشرطة وفرق الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، كما تولت الإدارة العامة للمرور  رفع آثار الحادث وسحب الكثافات لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

فيما باشرت الأجهزة المختصة الفحص الفني والتحريات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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محكمة جنح السلام دائرى السلام منطقة السلام مؤسسة الزكاة النيابة العامة

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