الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة جنوب الوادي

الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي

أجرى الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة تفقدية لمتابعة حسن سير العمل بلجان الامتحانات. 

وتضمنت جولة نائب رئيس الجامعة كليات التربية النوعية، طب الفم والأسنان، التمريض.

شهد فعاليات الجولة الدكتور عمرو عبد القادر عميد كلية التربية النوعية، الدكتور شادية بكري مدير عام شئون الطلاب.

أعمال امتحانات جامعة جنوب الوادي بقنا

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات بكليات الجامعة، وفي ضوء أعمال اللجنة العليا لمتابعة أعمال الامتحانات بالجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وعضوية كلا من الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 

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