الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بقنا

مشاجرة
مشاجرة

 أصيب 3 طلاب، اليوم الإثنين، إثر نشوب مشاجرة أمام المدرسة الفنية الصناعية بنين في مدينة الوقف الجديدة، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة أمام المدرسة الفنية الصناعية بمدينة الوقف الجديدة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص إصابة 3 طلاب إثر مشاجرة في كافتيريا أمام المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بمدينة الوقف الجديدة.

 

وجار نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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