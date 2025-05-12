10 معلومات ترصد مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة اليونان خلال زيارته أثينا مؤخرا، اهتمام مصر بالشراكة المتميزة التي تجمعها باليونان، والتي تمثل ركيزة قوية للتعاون الثنائي والإقليمي، وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع اليونان في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، إلى جانب مجالات الطاقة والنقل والربط الكهربائي، خاصة مع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، الذي يُعد نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة من مصر إلى أوروبا للمرة الأولى.

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان كالتالي:

1- ترأس الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، حيث تم استعراض مسار التعاون الثنائي والموقف التنفيذي للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات الجاري تنفيذها وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي يعد بمثابة خطوة إستراتيجية هامة نحو تعزيز أمن الطاقة في المنطقة والاتحاد الأوروبي، باعتباره أول ربط مباشر للطاقة النظيفة القادمة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، كما تم بحث التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، والهجرة النظامية واستقدام العمالة الموسمية.

السيسي يستقبل ديميتروس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء

2- استقبل الرئيس السيسي، ديميتروس كوبولوزيس، رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر تعزيز التعاون مع المجموعة اليونانية في مجال إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، تمهيدًا لنقلها إلى أوروبا عبر اليونان، وذلك في إطار مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وشدد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها مصر لهذا المشروع، باعتباره إحدى ركائز تأمين الطاقة للدول الأوروبية انطلاقًا من مصر، وبما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومؤكدًا أن المشروع يحظى بدعم سياسي وحكومي قوي من جانب مصر واليونان للمضي قدمًا في تنفيذ مراحله المختلفة، خاصة بعد إدراجه ضمن قائمة المشروعات ذات الاهتمام والمنفعة المشتركة للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية في مصر واليونان لاستكمال دراسات الجدوى المرتبطة بالمشروع، والمضي قدمًا في تنفيذه.

تطور البنية الأساسية الحديثة للكهرباء بمصر

من جانبه، أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد اتفاقًا حول أهمية الاستفادة من البنية الأساسية الحديثة التي أنشأتها وطورتها مصر في قطاع الكهرباء خلال العقد الماضي، فضلًا عن الإمكانات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها، والتي تؤهلها لتكون من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما من الرياح والطاقة الشمسية، تعزيزًا لمكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.

3 - يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان خطوة رائدة في التعاون الإقليمي حيث يسهم هذا المشروع في نقل الطاقة الكهربائية بين البلدين مما يعزز التكامل الطاقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة في ظل النمو السريع للقطاعات الصناعية والتجارية.

4- حققت أوروبا إنجازا كبيرا في هذا المجال ومصر تسير أيضا بخطي ثابتة كما تقدر اليونان جهود مصر في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة حيث أن الربط الكهربائي مع مصر يعد مشروعا استراتيجيا مهما لليونان وأوروبا حيث يسهم في تأمين مصادر طاقة نظيفة ومستدامة كما يسهم هذا المشروع في دعم أهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

مشروعات الربط الكهربائي

5 - تأكيد مصر واليونان على التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن وأهمية دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعكس رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة 2040.

6 - أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة تأكيدا انطلاقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة فى منطقة شرق المتوسط، فى ضوء ما تملكه من إمكانيات فى هذا الصدد وتعزيز أواصر الصداقة وفى إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى كما يأتي فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحويل مصر الى مركز إقليمي لتبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

7 - تتابع القيادة السياسية تطورات مشروع الربط الكهربائي المصري الأوروبي من خلال مشروع الربط المباشر مع اليونان ومستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية فى مصر فى إطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة فضلا عن متابعة نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية فى مصر واليونان وبين مطور المشروع وكذلك إجراءات الطرح لتنفيذ المشروع وإقامة مشروعات جديدة للطاقة المتجددة فى مصر والعروض الأوروبية للحصول عليها بالاضافة إلى تطوير وتدعيم الشبكة الموحدة فى البلدين ومدى الاستعداد لاستيعاب القدرات الجديدة.

8 - مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي فى إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.

9 - العمل مستمر فى إطار خطة واضحة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا وأهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية

10 - تولي القيادة السياسية اهتمام بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث تهدف استراتيجية الدولة إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وخطة عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء ما نمتلكه من إمكانيات في هذا المجال.

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