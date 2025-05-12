تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 916 شاحنة و190 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 592 شاحنة و175 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 324 شاحنة و15 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينة PELAGOS EXPRESS.فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS .

كما تم تداول 2300 طن بضائع، 325 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وايلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2135 راكب بموانيها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.