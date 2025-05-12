نابولي يتعادل مع جنوى ويشعل صدارة الدوري الإيطالي

تعادل نابولي وجنوى، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي بهدفين مقابل هدفين.

تعادل نابولي

وتقدم روميلو لوكاكو لنابولي في الدقيقة 15، وتعادل أليكس ميريت حارس نابولي بهدف عكسي عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 32.

وأحرز الهدف الثاني لفريق نابولي جياكومو راسبادوري في الدقيقة 64، بينما أدرك التعادل لجنوى يوهان فاسكيز في الدقيقة 84.

ورفع نابولي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الأول، متفوقًا على إنتر ميلان بنقطة واحدة وفي المقابل رفع جنوى رصيده عند 40 نقطة في المركز 13.

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