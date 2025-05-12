في عيد ميلاده الـ31، أفضل حلقات الدحيح أحمد الغندور بحسب آراء الجمهور

يحتفل احمد الغندور الشهير بالدحيح، اليوم، بعيد ميلاده الـ31، فهو من مواليد المنصورة عام 1994، ويعتبر من أقوى صانعي المحتوى الثقافي بمصر والعالم العربي.

معلومات عن الدحيح

استطاع بشكل سلسل ان يدمج بين دراسته لعلوم الأحياء بالجامعة الأمريكية وبين الاستعراض الترفيهي الثفافي، فامتلأت فيديوهاته بالعديد من المعلومات الثقافية فى موضوعات مختلفة ما بين الأدب والعلوم والفنون والتاريخ وغيرها من شتى الأمور النظرية والعملية ويستطيع بقدرته تبسيطها لتلائم جمهور السوشيال ميديا.

ومنذ عام 2014 حين أطلق الدحيح أولى فيديوهاته بموقع يوتيوب وحتى اليوم متربعا على عرش الأكثر مشاهدة فى مجاله من حيث الجمهور العربي، وذلك بسبب قدرته على تبسيط العلوم بطريقة سهلة مع شيء من الكوميديا.

ازدادت شهرة الغندور بالعالم العربي عقب أن تعاقد مع منصة الجزيرة بلس عام 2017، واستمر ذلك حتى 9 يونيو 2020، لينتهي التعاقد بناءً على رغبة الشبكة، وفي أكتوبر 2020 عُرضت أول حلقات برنامجه وجاء معنونا بـ متحف الدحيح وهو برنامج كوميدي ثقافي وتم بثه عبر منصة شاهد الرقمية.

ومن ثم قام بتقديم برنامج الدحيح على قناة أكاديمية الإعلام الجديد قبل أن ينتقل لتقديمه على قناة متحف المستقبل وغيرها من المنصات المختلفة ولكنه ظل محافظا على جمهوره ومحبيه دون النظر إلى أي منصة ينتمي.

وتم اختيار الغندور في القائمة القصيرة لجائزة IBC العالمية لأكثر الشباب المؤثرين في الإعلام.

كما تم أدرج اسم أحمد الغندور في قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرًا بالعالم العربي، واختاره مركزُ الشباب العربي في قائمة «روّاد الشباب العربي» وهي قائمة تتضمن «مجموعة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 35 عامًا من مختلف الدول العربية، ولهم سجل حافل بالإنجازات ذات الأثر الإيجابي مجتمعاتهم».

ولعل من أشهر حلقات الدحيح من حيث الأكثر مشاهدة وبحسب آراء الجمهور؛ «فلسطين حكاية أرض، الاكتئاب، الوحدة، رحمة الموت،لغة الضاد، الضحك، أم جرثوم، أشهر لوحة في العالم، أين ذهبت النساء، خناقات المتجوزين، الحرب العالمية 1 و2، إبادة الكتب، أخطر فركشة في التاريخ حسام وإبراهيم».

كما خصص الدحيح حلقات لسرد السير الذاتية للمشاهير ومن أبرزها والأعلى من حيث تقييم الجمهور حلقات «كوكب الشرق أم كلثوم، هتلر، محمد فوزي، يورجان كلوب، ميسي وكرستيانو رونالدو.. وغيرهم الكثير..».

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