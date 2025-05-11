الصفاقسي التونسي يحسم مصير كريستو

حسم عبد الكريم النفطي، عضو اللجنة الفنية في نادي الصفاقسي التونسي، محمد الضوي كريستو لاعب الأهلي المعار للنادي التونسي حتى نهاية الموسم الحالي.

مصير كريستو مع الصفاقسي

وصرح النفطي بأنه لا يوجد نية لتجديد إعارة محمد الضاوي كريستو، الذي ينتهي عقده بالإعارة الشهر المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن كريستو سيعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية فترة الإعارة لأسباب فنية ومادية، ولن يقوم الصفاقسي بتفعيل بند الشراء النهائي.

فيما أكد مصدر داخل النادي الأهلي ترحيب الجهاز الفني برحيل التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي المعار إلى الصفاقسى التونسي بشكل نهائي نهاية الموسم إلى صفوفه.

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