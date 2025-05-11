دراسة القمح تنهي حياة مزارع بالمنوفية

لقي مزارع مصرعه داخل ماكينة دراسة القمح بقرية منشية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمصرع مُزارع داخل ماكينة دراسة القمح بقرية منشية جريس.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط المزارع "شحته.ا.ا" 36 سنة داخل الماكينة أثناء وضع القمح بداخلها، وتم نقله لمستشفى أشمون العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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