94.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع نسبة 94.4 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2 % والعرب على 3.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 79 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 4.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3 % وسجل العرب 6.1 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 152.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.893,2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام

تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 31427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 39224 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14081 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9437 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12762 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3272 نقطة.

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