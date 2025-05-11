رئيس الوزراء يستقبل المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية: مصر تبني السلام وتدعم قادة المستقبل

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، نحو 150 شابًا وفتاة من القيادات الشبابية من 80 دولة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من"منحة ناصر للقيادة الدولية"، التي تُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال كلمته، عبّر رئيس الوزراء عن ترحيبه بالمشاركين، مؤكدًا أن المنحة تُعد منصة مهمة لبناء جسور التواصل وتعزيز التفاهم بين شباب العالم، مشيرًا إلى أن التنوع الثقافي بين المشاركين يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون من أجل مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا.

وأوضح مدبولي أن منحة ناصر انطلقت عام 2019 كأول مبادرة شبابية أفريقية، ثم تطورت لتشمل شبابًا من مختلف قارات العالم، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في النسخ السابقة بلغ 600 شاب وشابة من 90 دولة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت ولا تزال فاعلًا رئيسيًا في دعم قضايا دول الجنوب منذ انضمامها لتأسيس الأمم المتحدة عام 1945، مشددًا على أهمية إصلاح المؤسسات الدولية لتحقيق تمثيل عادل للدول النامية، وتعزيز آليات التمويل المستدام لتحقيق التنمية.

وسلّط مدبولي الضوء على التحديات الإقليمية الراهنة، ومن بينها الصراعات في غزة والسودان وليبيا، وتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، مؤكدًا أن مصر رغم الضغوط تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ ومهاجر، وتُقدم لهم الخدمات الأساسية دون تمييز.

وفي السياق الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتبنى سياسات إصلاح جريئة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 6.5% بعد أن كان 13.5% في عام 2014، رغم الزيادة السكانية الكبيرة.

واستعرض مدبولي جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وما تحقق من إنجازات في البنية التحتية والمرافق والخدمات، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تُجسد روح البناء والتنمية التي تميز الحضارة المصرية عبر التاريخ، قائلًا: "من بناء الأهرامات إلى بناء العاصمة الجديدة، المصريون صناع حضارة، لا يعرفون التدمير أو الحروب".

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء الشباب المشاركين إلى الاستفادة من هذه التجربة كقادة مستقبليين، مؤكدًا أهمية هذا النوع من اللقاءات في دعم الحوار بين الثقافات وتشكيل رؤى مشتركة نحو مستقبل أفضل.

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