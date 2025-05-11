الأحد 11 مايو 2025
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اقتصاد

10 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الجلسة نحو 10  مليارات جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.911 مليون ورقة منفذة على 110 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 45.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.224 مليون ورقة منفذة على 107 ألف عملية خلال الجلسة السابقة. 

هذا واستحوذت الأسهم على 32.76 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 67.24 % خلال الجلسة.

تعاملات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 31427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 39224 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14081 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9437 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12762 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3272 نقطة.

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