الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

أهلي جدة يخسر أمام الشباب 1/3 في الدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، انتهت مباراة فريقي الشباب ضد أهلي جدة بنتيجة 3-1 للشباب، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل محمد فؤاد الثاني وعبد الرزاق حمد الله هدفين لفريق الشباب، بينما سجل جابرييل فيجا هدف أهلي جدة.

 

ترتيب أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي

ودخل الشباب المباراة وهو في المركز السادس برصيد 51 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

وافتقد التركي فاتح تيريم مدرب الشباب لخدمات لاعبه دانيال بودينيسي بسبب الإيقاف، بينما افتقد الألماني يايسله مدرب الأهلي لخدمات رياض محرز وجالينو بسبب الإصابة.

تشكيل الشباب ضد أهلي جدة

حراسة المرمى: بوشان.

خط الدفاع: محمد الثاني، محمد الشويرخ، ويسلي هوديت، روبريت رينان.

خط الوسط: كريستيان جوانكا، غيلين، مصعب الجوير.

خط الهجوم: هارون كمارا، عبدالرزاق حمدالله، يانيك كاراسكو.

تشكيل أهلي جدة أمام الشباب

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، محمد بكر.

خط الوسط: فرانك كيسيه، جابري فيجا، أليكساندر.

خط الهجوم: فهد الرشيدي، ايفان توني، فراس البريكان. 

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