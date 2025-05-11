الأحد 11 مايو 2025
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سياسة

بزيادة 2 مليار جنيه، توصية برلمانية لدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة

مناقشة موازنة وزارة
مناقشة موازنة وزارة الصحة

دعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، إلى ضرورة دعم المخصصات المالية بشأن العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 2 مليار جنيه، في مشروع موازنة ديوان عام وزارة الصحة للعام المالي 2025/ 2026، حيث بلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 15 مليار جنيه.

مناقشة الموازنة العامة للدولة لصالح العلاج على نفقة الدولة 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أثناء مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الأقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

دعم المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة


كما أوصت لجنة الشئون الصحية بدعم مخصصات المبادرات الرئاسية الصحية بمبلغ إضافي مليار جنيه، حيث تبلغ مخصصاتها في الموازنة 10 مليارات و509 مليون جنيه.

 

دعم إضافي بقيمة مليار جنيه للطب الوقائي والأمصال واللقاحات


كما أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بدعم إضافي بقيمة مليار جنيه للطب الوقائي والأمصال واللقاحات.

وشددت لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية دعم الباب الثاني في مشروع موازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بحوالي 500 مليون.

وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة، بدعم 300 مليون جنيه مدعم إضافي لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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