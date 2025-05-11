سالى عبد السلام تعود ببرنامج إذاعي جديد

تستعد إذاعة ميجا اف ام - 92.7Fm لإطلاق برنامج إذاعي جديد بعنوان “جايين معاك"، من تقديم الإذاعية سالي عبد السلام والإذاعي أمجد الشرقاوي، تستهدف جمهور الرحلة اليومية في الطريق، ويأتي البرنامج عودة قوية لـ سالى إلى الراديو من جديد.

برنامج جايين معاك

البرنامج يأتي على الهواء من الأحد إلى الخميس في تمام الخامسة مساءً،وبحسب بيان الاذاعة:يهدف البرنامج إلى تحويل لحظات الزحام إلى طاقة إيجابية، من خلال فقرات منوعة، وأحدث الأغاني الحصرية، ورسائل ملهمة تمس الواقع اليومي للمستمعين.

ويعد “جايين في السكة” تعاونًا جديدًا ومميزًا يجمع بين شخصيتين إذاعيتين لهما حضور قوي وتجارب ناجحة سابقة، ويَعِد البرنامج بأن يكون صوتًا مختلفًا عبر خريطة ميجا اف ام الإذاعية.

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