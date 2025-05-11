التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة تورينو، على ملعب الأخير بأولمبيكو دي تورينو، لحساب الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

قرر إنزاجي إراحة عدد من لاعبيه سواء لإراحتهم من ضغط المباريات أو للتعافي بشكل كامل من الإصابات، حيث يغيب قائد ومهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز عن المباراة.

بينما أراح إنزاجي كلا من باريلا وتشالهانوجلو ودومفريس وديماركو وماركوس تورام الذين يجلسون على مقاعد البدلاء، بينما يقود الهجوم مهدي طارمي.

ويبحث النيراتزوري عن مواصلة الضغط على المتصدر نابولي، حيث يقبع إنتر ميلان ثانيا بجدول الترتيب برصيد 74 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نابولي.

ووصل إنتر ميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا، ويستعد لمواجهة باريس سان جيرمان نهاية الشهر الجاري على ملعب أليانز أرينا.

تشكيل إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

تورينو: ميلنكوفيتش سافيتش، ديمبيلي، ماريبان، ماسينا، بيراجي، ريتشي، جينيتيس، لازارو، فلاسيتش، إلماس، أدامز.

إنتر ميلان: مارتينيز، بيسيك، دي فري، باستوني، دارميان، زاليفسكي، أصلاني، زيلينسكي، أوجوستو، مهدي طارمي، كوريا.

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