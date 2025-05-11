وزير الإسكان يتابع موقف الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الإلكترونية الموحدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخدمات التي يتم تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية والتي وصلت إلى 30 خدمة تشمل خدمات عقارية، وتراخيص بناء، وتوصيل مرافق، وخدمات مالية وعامة، وكذا سبل العمل على تطوير البوابة لتوفير كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين الكترونيا، خلال الفترة المقبلة للتيسير عليهم.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة خدمات جديدة على البوابة الإلكترونية لخدمة المواطنين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإغلاقها بالمراكز التكنولوجية، شملت طلبات التصالح في مخالفات البناء، وطلب التقنين وتوفيق الأوضاع، وطلب الموافقة على زيادة مسطح 75% لدور السطح، وطلب ترخيص بناء دور السطح بنسبة 75%، بجانب إتاحة خدمات تراخيص البناء أونلاين، وإتاحة إنشاء حساب للمكاتب الهندسية للتقديم على التراخيص، وإتاحة إنشاء حساب للجهات الرسمية بصفة مالك الأرض، وإتاحة رفع كافة المستندات والرسومات الهندسية على البوابة، وإتاحة سداد الرسوم واستلام الرخصة الإلكترونية المعتمدة.

تابع الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير منطقة وسط القاهرة والميادين والشوارع المؤدية إليها وكذا تطوير حديقة الأزبكية الأثرية، ضمن خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية، وذلك خلال اجتماع بموقع العمل مع مسئولي شركة المقاولون العرب المسند لها الأعمال، وكذا المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، والمهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومجرى العيون وممشى أهل مصر وعين الصيرة.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير الميادين بوسط القاهرة يشمل ميدان طلعت حرب، وميدان مصطفى كامل، وشارع القاضي الفاضل، وشارع محمد صبري، وكذا تطوير وإعادة تنسيق الشوارع المؤدية إليها، كما تم تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات والمباني التاريخية وإعادة تطوير اللافتات الخاصة بالمحال وأعمال الإضاءة وتنسيق الموقع، وذلك ضمن خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية على مساحة تقرب من 18 فدانا.

وأوضحت المهندسة منى عبدالسلام، أن أعمال التطوير ضمت جراج الأوبرا بالإضافة الى المبنى الإداري لمحافظة القاهرة، والذي يتكون من دور أرضي و8 أدوار على مساحة إجمالية ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح، بجانب أعمال تطوير حديقة الأزبكية التراثية لعودة رونقها وجمال موقعها والحفاظ على تراثها التاريخي والحضاري والثقافي، وكذا الحفاظ على الأشجار التراثية والنادرة، لافتةً إلى أن المشروع على مساحة نحو 45 ألف متر مسطح وينقسم إلى عدة مبان منها مبنى إداري وخزان لمياه الحريق ومبنى لمحولات الكهرباء وكبائن لدورات المياه ومبنى كافيتريا ومطعم ومسرح روماني، وبحيرة على مساحة 1200 متر مربع يتوسطها نافورة أثرية، وكذا البرجولات والتبة، بجانب أعمال تنسيق الموقع، بجانب أعمال تطوير نادي السلاح المصري لما له من واجهة مباشرة للحديقة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على زيادة عدد العاملين في جميع القطاعات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمعايير المعتمدة وطبقًا للجدول الزمني، بجانب مراعاة أعمال الصيانة للمزروعات والنباتات الموجودة بحديقة الأزبكية، وسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بأكشاك باعة الكتب الموجودة حول سور الأزبكية.

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