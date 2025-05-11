دورتموند يضرب ليفركوزن برباعية في الدوري الألماني

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب باي أرينا، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل أهداف دورتموند، جوليان براندت ورايرسون وكريم أديمي وسيرهو جيراسي.

بينما سجل هدفي باير ليفركوزن، جيريمي فريمبونج وجوناس هوفمان.

فوز بايرن ميونخ على مونشنجلادباخ

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وسجل هدفي فريق بايرن ميونخ كل من: هاري كين في الدقيقة 31 ومايكل أوليز في الدقيقة 90.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.