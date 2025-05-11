الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

دورتموند يضرب ليفركوزن برباعية في الدوري الألماني

دورتموند، فيتو
دورتموند، فيتو

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب باي أرينا، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل أهداف دورتموند، جوليان براندت ورايرسون وكريم أديمي وسيرهو جيراسي.

بينما سجل هدفي باير ليفركوزن، جيريمي فريمبونج وجوناس هوفمان.

فوز بايرن ميونخ على مونشنجلادباخ 

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وسجل هدفي فريق بايرن ميونخ كل من: هاري كين في الدقيقة 31 ومايكل أوليز في الدقيقة 90. 

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