ليستر سيتي يتعادل مع نوتنجهام 2/2 في الدوري الإنجليزي

خطف فريق ليستر سيتي تعادلا من مضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب سيتي جراوند، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل مورجان جيبس وايت وكريس وود هدفي نوتنجهام فورست في الدقيقتين 25 و56، بينما سجل كونور كوادي وفاكوندو بونانوتي هدفي ليستر سيتي في الدقيقتين 16 و81.

فوز نيوكاسل يونايتد على تشيلسي

خطف فريق نيوكاسل يونايتد فوزا غاليا من أنياب فريق تشيلسي بهدفين دون رد، خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك.

وجاء هدف نيوكاسل الأول من عرضية عن طريق جاكوب ميرفي، قابلها تونالي بيسراه إلى داخل الشباك في الدقيقة الثانية من المباراة.

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