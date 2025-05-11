الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليستر سيتي يتعادل مع نوتنجهام 2/2 في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام، فيتو
نوتنجهام، فيتو

خطف فريق ليستر سيتي تعادلا من مضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب سيتي جراوند، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل مورجان جيبس وايت وكريس وود هدفي نوتنجهام فورست في الدقيقتين 25 و56، بينما سجل كونور كوادي وفاكوندو بونانوتي هدفي ليستر سيتي في الدقيقتين 16 و81.

فوز نيوكاسل يونايتد على تشيلسي 

خطف فريق نيوكاسل يونايتد فوزا غاليا من أنياب فريق تشيلسي بهدفين دون رد، خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك.

وجاء هدف نيوكاسل الأول من عرضية عن طريق جاكوب ميرفي، قابلها تونالي بيسراه إلى داخل الشباك في الدقيقة الثانية من المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نوتنجهام فورست نوتنجهام ليستر سيتي الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد يقسو على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد أرسنال

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025، شاهد Barcelona and Real Madrid حصريًا

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025، شاهد قناة مجانية

رابطة الأندية توقف وتغرم مهاجم بيراميدز وثنائي فاركو وسيراميكا

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

الدوري الإسباني، برشلونة يضرب ريال مدريد 4-2 في ريمونتادا مثيرة بالشوط الأول

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

8 آلاف حد أدنى بالمناطق الراقية، ممثلي الملاك يرفضون تعديل الإيجار القديم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في حالة النسيان، الإفتاء توضح حكم قص الأظافر أثناء الإحرام

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية