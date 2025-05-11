التضامن الاجتماعي تناقش ربط برامج الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي

تناولت الجلسة الثانية لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة" تحت عنوان " الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"، وشاركت فيها حنين سيد وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة لبنان وخبراء من إندونيسيا والبرازيل وبنجلاديش، وأدار الجلسة كريستوبال ريداو كانو، مدير ممارسات الحماية الاجتماعية، البنك الدولي

وخلال الجلسة أشارت حنين سيد وزيرة الشئون الاجتماعية بلبنان إلى الظروف السياسية التى تمر بها لبنان، وأن الدولة اللبنانية بصدد بناء منظومة لرعاية الفقراء، حيث لديها استراتيجية للحماية تعتمد علي ٥ ركائز، منها تقديم المساعدات للفقراء والشمول المالي والدعم النقدى كما تملك برنامجا مماثلا لبرنامج تكافل وكرامة يطلق عليه "أمان" ويمكن للمواطن اللبنانى أن يقوم بالتسجيل والاستفادة من البرنامج وأن الإجراءات الخاصة بالبرنامج مرقمنة، مؤكدة أن الهدف هو وجود نظام قوى يرتبط بالتمكين الاقتصادي.

التحويلات النقدية للفئات المستهدفة

كما أشارت إلى دور برنامج "أمان" فى تقديم التحويلات النقدية للفئات المستهدفة وإكسابهم مهارات العمل المختلفة خاصة للمرأة، مؤكدة أنه في حال تحقيق النمو الاقتصادي المنشود سيتم مساعدة الفقراء بصورة أفضل وإمكانية تمويل كافة برامج الحماية الاجتماعية ذاتيا.

برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

واستعرض دكتور ميلكى ممثل حكومي تجربة إندونيسيا وتتوجه إندونيسيا إلى التوسع وعمل ربط بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وزيادة الطبقة المتوسطة، كما تعمل إندونيسيا علي ربط برامج الحماية وبرامج الضمان الاجتماعي والكوارث الطبيعية والأزمات.

وأشار إلى وجود برامج للتكيف وبرنامج عام وخاص لرعاية المهمشين وتم توفير العديد من فرص العمل والتوظيف مع تنفيذ برامج لزيادة الأعمال والتمكين الاقتصادى بهدف زيادة الدخل، مشيرا إلى أن إندونيسيا تعمل علي تحسين إجراءات العمل ببرنامج الحماية ووجود نظام بيانات قوى وتحديثه.

وشهدت الجلسة عرض كلمة مسجلة من أسامة بن صالح وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحري استعرض فيها تجربة البحرين، موضحا أن التجارب أثبتت أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم المادى فقط، مشيدا بالتجربة المصرية، حيث تعد برامج الحماية الاجتماعية ركن أساسى فى بناء المجتمع المتكامل ومع أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن المستهدف تحقيق الاستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية والانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى سياسة الانتاج ووضع الفئات الأكثر احتياجا فى أولويات الاهتمام مع تعزيز التعاون عبر برامج وسياسات موحدة.

وعرضت أنا روسيل مديرة برنامج الحماية بوزارة التنمية والمساعدة بدولة البرازيل برنامج بولسا فاميليا

‏Polsafamilia برنامج الحماية الاجتماعية المطبق بدولة البرازيل، موضحة أن البرنامج حاليا فى عقده الثانى وقد حقق انجازات كبيرة ويتأسس على ثلاث ركائز وهى القضاء على الجوع، وكسر دائرة الفقر، وضمان حصول الأسر على دعم شهرى، وأنه تم وضع مؤشرات لقياس الإنجاز وأدوات لذلك وأن يواكب تقديم الخدمات

وأشارت إلى أن برنامج بولسا فاميليا يعمل على مواجهة البطالة لتحقيق الأثر الأكبر، ويضع فئات اجتماعية مثل المرأة المعيلة فى صدارة الأولويات واستخدام الادوات التكنولوجية فى تحقيق اهداف البرنامج.

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