بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025، يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، بمنافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

وفاز برشلونة علي ريال مدريد ثلاث مرات هذا الموسم، بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وبرباعية نظيفة في لقاء الدوري الذي أقيم في أكتوبر 2024، وبنتيجة 3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي.

لمشاهدة المباراة عبر هذا اللــــــــــــــــــــــــــــــــينك

شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني

ويغيب عن برشلونة أمام ريال مدريد كل من جول كوندي، مارك بيرنال، ومارك كاسادو، وبابلو توري، للإصابة، كما يغيب لاعبه الشاب داني رودريجيز للإصابة أيضًا، وهناك شكوك حول جاهزية إينيجو مارتينيز وأليخاندرو بالدي.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد



حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جيرارد مارتن، مارتينيز، باو كوبارسي، إريك جارسيا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينها.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في تمام الخامسة والربع مساءً (17:15) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة مباريات الدوري الإسباني، وسيتم إذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1.

وتعد مباراة اليوم بين برشلونة ضد ريال مدريد المقرر لها الخامسة والرابع مساءً حاسمة بشكل كبير لوجهة لقب الليجا هذا الموسم، حيث يتصدر برشلونة الترتيب العام برصيد 79 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، وذلك قبل 3 جولات من نهاية السباق.

برشلونة أمام ريال مدريد

وتعد مباراة الكلاسيكو بمثابة الفرصة الأخيرة للميرينجي، للحاق بقطار المنافسة على لقب الليجا، حيث إن الفارق سيتقلص حينها لنقطة وحيدة مع البلوجرانا، مع تبقي 3 مواجهات على النهاية لكلا الفريقين.

كما تعد مباراة كلاسيكو الأرض فرصة للريال لمصالحة جماهيره، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بالخسارة ذهابا وإيابا أمام آرسنال، كما فقد لقب كأس الملك في النهائي أمام برشلونة، الذي تفوق عليه أيضًا في مباراة السوبر الإسباني بداية هذا العام في السعودية.

البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني

في الجهة الأخري يطمع برشلونة في تحقيق الفوز الرابع على ريال مدريد في نفس الموسم، وهو إنجاز لا يقل عن قتل المنافسة على لقب الليجا والسيطرة على جميع الألقاب المحلية.

حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، هوية الحكم الذي سيدير الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

وكلف الاتحاد الإسباني، حكم الساحة أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز (42 عامًا) بإدارة الكلاسيكو الذي يحمل أهمية كبيرة نظرًا لشدة المنافسة بين الناديين.

وعاد هيرناديز لإدارة الكلاسيكو للمرة الأولى، منذ أكثر من 5 سنوات، حيث كان آخر ظهور له في مباراة الفريقين في ديسمبر 2019.

وسبق لهيرنانديز أن قاد 4 مباريات كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، حيث حقق كل فريق تحت إدارته، فوزًا وحيدًا وتعادلا مرتين.

إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025، يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، بمنافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

وجاءت مباريات الكلاسيكو التي أدارها هيرنانديز كالتالي:

كانت أول مباراة يوم 2 أبريل 2016 على الكامب نو في الجولة 31 لموسم 2015-2016، وانتهت بفوز برشلونة 2-1.

أما المباراة الثانية فأقيمت يوم 23 أبريل 2017 على البرنابيو في الجولة 33 لموسم 2016-2017، وفاز ريال مدريد 3-2.

وفي ثالث اللقاءات، الذي أقيم يوم 6 مايو 2018 بالكامب نو في الجولة 36 لموسم 2017-2018، تعادل الفريقان 2-2.

أما اللقاء الأخير الذي أقيم يوم 18 ديسمبر 2019 على الكامب نو، في الجولة العاشرة لموسم 2019-2020، فقد انتهى بالتعادل السلبي.

وأشهر هيرنانديز، البطاقة الحمراء 3 مرات في مباريات الكلاسيكو السابقة، 2 منها لسيرجيو راموس المدافع السابق للريال، والثالثة لسيرجي روبيرتو لاعب برشلونة السابق.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

مشاهدة بث مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة مباريات الدوري الإسباني، وسيتم إذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1.

إليكم لينك بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025، يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، بمنافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.