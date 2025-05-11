صدور كتاب "رحلة إلى جهنم" ضمن سلسلة العبور بقصور الثقافة قريبا

يصدر قريبًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "رحلة إلى جهنم" للواء نبيل أبو النجا، ضمن سلسلة "العبور".

كتاب رحلة إلى جهنم

يتناول الكتاب قصصا واقعية من عمليات الصاعقة المصرية خلف خطوط العدو خلال حرب أكتوبر المجيدة، ويبدأ بعرض نشأة المؤلف وانخراطه في سلك الجندية طالبا بالكلية الحربية، مرورا بمرحلة النكسة عام 1967 والتحاقه بقوات الصاعقة، ثم فترة الإعداد للحرب وعمليات العبور خلال حرب الاستنزاف وحتى النصر عام 1973.

كما يلقي الكتاب الضوء على المحاولات العديدة التي بذلتها قيادة وحدات الصاعقة لاختراق مواقع العدو، بواسطة الطائرات الهليكوبتر والقوارب السريعة والعربات المدرعة والطيران الشراعي.

ويتميز غلاف الكتاب بتصميم يستلهم روح المرحلة، وجاء يحمل السطور التالية:

"مهمة مستحيلة لدورية انتحارية خلف خطوط العدو، بقافلة جمال تحمل المؤن والذخيرة، لكتيبة صاعقة كلفت بعملية إبرار جوي على مضيق رأس سدر على مسافة 80 كم خلف خطوط العدو؛ لعمل كمائن للمدرعات الإسرائيلية التي كانت ستتقدم لتدمير قوات المشاة المصرية التي عبرت القناة في الساعات الأولى للعبور بقوارب مطاطية خفيفة دون أسلحة ثقيلة.

والمحاولات المستميتة للاتصال بعناصر الكتيبة، ومحاولات إمدادها بالمؤن والذخيرة لتنفيذ مهامها الحيوية؛ لمنع الألوية المدرعة الإسرائيلية في المضايق من المرور، وإعاقة حركتها وعرقلة تقدمها ما يترتب عليه نجاح أو فشل عبور الجيش الثالث الميداني.

ونجحت الدورية في تنفيذ مهمتها الانتحارية المستحيلة والوصول بقافلة الجمال - مخترقة مواقع العدو - إلى المضيق والاتصال بالرجال وإمدادهم بالمؤن والذخيرة، ونجاح الكتيبة في تنفيذ مهامها".

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