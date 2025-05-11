الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع نظيريه الهندي والباكستاني, اعرف التفاصيل

وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر والهند وباكستان، فيتو

أجري د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالين هاتفيين مع كل من سوبراهمانيام جايشانكار وزير الخارجية الهند وإسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان.

خفض التصعيد وتحقيق التهدئة

رحب الوزير عبد العاطي بإعلان الهند وباكستان أمس ١٠ مايو ٢٠٢٥ بوقف إطلاق النار بين البلدين، مؤكدا دعم مصر الكامل لهذه الخطوة الهامة واعلاء لغة الحوار، مشيدا بهذا القرار الحكيم من الجانبين والذى يسهم فى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، ويدعم الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب آسيا.

الثقة المتبادلة بين الهند وباكستان 

وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بما يسهم فى بناء الثقة المتبادلة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الهندى والباكستاني فى تحقيق السلام والتنمية.

تحقيق الأمن والاستقرار فى جنوب اسيا

من جانبهما، اعرب وزيرا خارجية الهند وباكستان عن تقديرهما للموقف المصرى الرامى لتحقيق التهدئة والداعم لتحقيق الأمن والاستقرار فى جنوب اسيا، وللاتصالات التى تمت معهما على مدار الأيام الأخيرة، وثمن الوزيران العلاقات الثنائية القوية التى تجمع مصر بكل من الهند وباكستان

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باكستان الهند الهند وباكستان

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