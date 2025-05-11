الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

مسؤولون أمريكيون: إسرائيل ترى الوقت الحالي مثاليا لتدمير منشآت إيران النووية

نتنياهو وترامب،فيتو
نتنياهو وترامب،فيتو

أفادت شبكة" إن بي سي"نقلا  عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صدم بإعلان ترامب وقف حملته العسكرية على الحوثيين.

وأوضح المسؤولون أن نتنياهو كان يأمل أن يتعهد ترامب بدعم جوي لعملية إسرائيلية محتملة ضد منشآت إيران النووية، كما أنه فوجئ عندما أعلن ترامب موافقته على إجراء محادثات مباشرة مع طهران

وتابعوا: نتنياهو صرح سرا أن مفاوضات ترامب مع إيران مضيعة للوقت لأن طهران لن تفي بالتزامها، إضافة بأن إسرائيل ترى أن إيران ضعفت بسبب العقوبات الاقتصادية وتدهور وكلائها في المنطقة.

وشدد المسؤولون الأمريكيون بأن إسرائيل ترى أن الوقت الحالي هو الأمثل لتدمير منشآت إيران النووية، فهي تخشى أن تضيق فرصة ضرب منشآت إيران النووية بينما تواصل واشنطن التفاوض.

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إيران ترامب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو واشنطن طهران

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