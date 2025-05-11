مسؤولون أمريكيون: إسرائيل ترى الوقت الحالي مثاليا لتدمير منشآت إيران النووية

أفادت شبكة" إن بي سي"نقلا عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صدم بإعلان ترامب وقف حملته العسكرية على الحوثيين.

وأوضح المسؤولون أن نتنياهو كان يأمل أن يتعهد ترامب بدعم جوي لعملية إسرائيلية محتملة ضد منشآت إيران النووية، كما أنه فوجئ عندما أعلن ترامب موافقته على إجراء محادثات مباشرة مع طهران

وتابعوا: نتنياهو صرح سرا أن مفاوضات ترامب مع إيران مضيعة للوقت لأن طهران لن تفي بالتزامها، إضافة بأن إسرائيل ترى أن إيران ضعفت بسبب العقوبات الاقتصادية وتدهور وكلائها في المنطقة.

وشدد المسؤولون الأمريكيون بأن إسرائيل ترى أن الوقت الحالي هو الأمثل لتدمير منشآت إيران النووية، فهي تخشى أن تضيق فرصة ضرب منشآت إيران النووية بينما تواصل واشنطن التفاوض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.