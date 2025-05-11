اتفاق بين هيئة سلامة الغذاء وقطاع مصنعي الأغذية على ترشيد استهلاك السكر

عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ندوة بحضور ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، خلال حلقة نقاشية حول سبل ترشيد الاستهلاك المفرط للسكر في مصر، للاتفاق على دعم المبادرات المشتركة لترشيد استهلاك السكر لدى المستهلك المصري.



وتستهدف الندوة أن يتعاون منتجو الأغذية الرئيسيون في قطاع الصناعات الغذائية - والجهات الحكومية المختصة بالصحة العامة، والهيئات التنظيمية لسلامة وجودة الغذاء بريادة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر لإطلاق مبادرات تشاركية ومنسقة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المفرط للسكر لدى المستهلك المصري.

ارتفاع مستويات استهلاك السكر

ووفقا لتقرير رسمي، تواجه مصر حاليًا تحديًا صحيًا كبيرًا نتيجة ارتفاع مستويات استهلاك السكر، الأمر المرتبط بشكل مباشر بارتفاع معدلات السمنة والأمراض غير المعدية.

ووفقًا لتقرير التغذية العالمي، تعاني 44.7% من النساء البالغات و25.9% من الرجال البالغين في مصر من السمنة، بينما يؤثر داء السكري على 23.4% من النساء البالغات و18.8% من الرجال البالغين.



وقد اتفق المجتمعون على أن العبء الناجم عن الإفراط في استهلاك السكر على الصحة العامة يتطلب تدخلًا عاجلًا وفعالًا متعدد الأبعاد، يدعم توعية المستهلكين من خلال توفير معلومات وأدوات أفضل تساعدهم في ترشيد استهلاك السكر.

واتفقت الأطراف كافة بالإجماع على دعم تدخل قائم على ثلاثة محاور رئيسية، وفقا للصلوحيات التنظيمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، وهي:

• ​إجراء دراسة مستهدفة لمصادر السكر الغذائية في النظام الغذائي للمستهلك المصري لسد الفجوات المعرفية وضمانا لأن تكون إجراءات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وخاصة الإجراءات التنظيمية، مبنية على أسس علمية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية.

•​ إجراءات تنظيمية فورية من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء لفرض متطلبات موحدة وإلزامية لتوسيم الأغذية بفرض ذكر الإرشادات التغذوية على جميع الأغذية المعروضة للبيع في مصر، بما يساهم في تمكين المستهلك من التحكم في استهلاك السكر من ضمن العناصر الغذائية ذات الاهتمام.

• ​إطلاق حملة توعية بريادة قطاع الصناعات الغذائية لتوعية المستهلك حول ضرورة ترشيد استهلاك السكر.

ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية صحية عامة حاسمة

من جانبه، قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر: “إن ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية صحية عامة حاسمة.. وتلتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بريادة كل التدخلات التنظيمية المتصلة بالأغذية لمساعدة المستهلك المصري على ترشيد استهلاكه لهذا العنصر الغذائي، وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع الصناعات الغذائية، وضمانا لأن تكون تدخلاتنا قائمة على الأدلة العلمية، معتمدة على الممارسات أو التجارب المثلى عالميا وملائمة للسياق المصري”.

وبصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للأغذية في مصر، تلتزم الهيئة بالمساهمة الفعالة في الجهود الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك السكر. وستعمل الهيئة، جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية وشركاء منظومة الغذاء، على تطوير وتبني إجراءات تنظيمية وغير تنظيمية مبنية على الأدلة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية والتزامات مصر في منظمة التجارة العالمية.

وتعكس هذه المبادرة التزامًا مشتركًا بتمكين المستهلك المصري من اتخاذ خيارات غذائية صحية، وحماية الصحة العامة، وبناء منظومة غذائية أكثر وعيًا واستدامة. وستوجه نتائج هذا الاجتماع تطوير السياسات المستقبلية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتسهم في تعزيز نهج موحد لتحسين التغذية الوطنية وتقليل عبء الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظم الغذائية.

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