الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

التصريح بدفن طالب أنهى حياته شنقا بالجيزة

اسعاف
اسعاف

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طالب بالمرحلة الإعدادية أقدم على إنهاء حياته شنقا داخل غرفته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة سوء معاملة والديه له.

 

طالب ينهي حياته


تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، يفيد بإقدام طالب على إنهاء حياته، يبلغ من العمر 15 عامًا داخل منزله.


وانتقلت قوة أمنية بقيادة النقيب محمد سامي، معاون المباحث، إلى محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تخلص "محمد ح"، طالب بالصف الثالث الإعدادي، من حياته، حيث عثر عليه معلقا بواسطة حبل مربوط بجنش سقف غرفته.


وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الطالب كان يمر بحالة نفسية سيئة، نتيجة تعرضه الدائم لسوء معاملة من والديه، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياته.

 

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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