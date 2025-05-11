إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الوقف في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، شمال محافظة قنا ، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة لعدد من حالات التعدي بنجع الجامع التابع لقرية المراشدة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

نتائج حملات الإزالة بقنا

وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 5 حالات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 8 قراريط، وتنوعت التعديات ما بين أسوار مبنية من الطوب الأبيض الجيري ومونة الأسمنت، وغرف معرشة بالبوص والجريد، إلى أجزاء مكشوفة.

كما تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 3 حالات تعد أخرى بذات الناحية، بمساحة 3 قراريط، وذلك في إطار التصدي الفوري لأي محاولات تعدٍ جديدة.

جاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة ميدانية من الحسيني صبري رئيس مركز ومدينة الوقف، ومحمود حسب النبي نائب رئيس المركز، ومحمد مغربي رئيس قرية المراشدة، وبحضور القوة الأمنية المرافقة وباقي الجهات المختصة.

ومن جانبه أكد الحسيني صبري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، أن الحملات مستمرة دون تهاون، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والمتابعة المستمرة بشأن إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظًا على الثروة الزراعية.

وأضاف "صبرى" أن الوحدة المحلية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي تعديات، سواء القائمة أو الجديدة، مؤكدًا على عدم التهاون مع أي مخالف، وأن الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة وفقًا للجدول الزمني للموجة 26.

من جانبهم، أعرب أهالي القرية عن دعمهم الكامل لجهود الدولة في فرض هيبة القانون، مؤكدين أهمية التصدي لأي تجاوزات تهدد الرقعة الزراعية أو تتعارض مع المصلحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.