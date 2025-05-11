نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بشادري الأربعين والأشراف

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية لتفقد سير الأعمال الإنشائية الجارية بموقعي شادري الأربعين والأشراف بمدينة قنا، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة تخدم المواطنين.

تحسين مستوى المعيشة بقنا

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الخدمات العامة الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين، وبتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من: أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية، إلى جانب مجموعة من المهندسين المختصين بتنفيذ المشروع.

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع شادر الأربعين، المُقام على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم مبنى إداريًا، وكافتيريا، ووحدة للحماية المدنية، بالإضافة إلى 44 بايكة، وبتكلفة إجمالية بلغت 82 مليون جنيه.

عقب ذلك، توجه لتفقد مشروع شادر الأشراف، للوقوف على معدلات التنفيذ النهائية، حيث يُقام على مساحة 4500 متر مربع، ويضم 29 بايكة، ومبنى إداريًا، ومُصلى، وثلاث غرف للأمن، بإجمالي تكلفة تُقدر بنحو 17.5 مليون جنيه.

وخلال الجولة، استعرض نائب محافظ قنا، معدلات التنفيذ والتجهيزات الجارية داخل الشادرين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال في الوقت المقرر، مع التشديد على تطبيق معايير الجودة والسلامة العامة في كافة مراحل التنفيذ.

وفي ختام جولته، وجّه نائب المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة طريق مدخل المدينة الصناعية بالصالحية، بهدف تخفيف الكثافات المرورية، وتحسين جودة الطرق والبنية التحتية بالمنطقة بما يلبّي تطلعات المواطنين ويعزز فرص الاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.