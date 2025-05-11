رئيس الأعلى للإعلام يستقبل رئيسة الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوزيرة تساو شومين، رئيسة الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية، والوفد المرافق لها.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، يتضمن التعاون في كافة مجالات الإعلام، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المشروعات المشتركة التي تتم بين الدولتين.

ورحب المهندس خالد عبد العزيز، بالوفد، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية التي تعود لعشرات السنين، منذ اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية عام 1956 كأول دولة عربية تعترف بها، والحرص الدائم على تطويرها وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين وسائل الإعلام في الدولتين، موضحًا رغبة المجلس في التعاون مع الجانب الصيني في تطوير مركز المعلومات ومعهد تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة وتدشين مرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وأضاف أن مصر والصين يحملان إرثًا حضاريًّا تاريخيًا، ويتشاركان في رؤية تقوم على بناء المستقبل، مشيرًا إلى علاقة الصداقة والاحترام بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بنج، أعطت دفعة كبيرة في العلاقات بين البلدين ووصلت إلى التنسيق والتوافق بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح أن الصين شريك أساسي مع مصر في بناء الجمهورية الجديدة، وأن هناك تعاون وشراكة بين البلدين في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها "العاصمة الادارية الجديدة"، وتطوير السكك الحديدية وتدشين مشروع القطار الكهربائي، إضافة إلى الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق القمر الصناعي المصري مصر سات-2، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والصيني وبناء صورة ايجابية لكل من الدولتين.

من جانبها أكدت تساو شومين، سعادتها بزيارة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحة أن الصين ومصر تسعيان إلى أن يكون هناك تواصل مستمر قائم على المنافع المشتركة، وذلك بناءً على العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.



وأضافت أن هناك رغبة قوية من جانب الصين لتعزيز العلاقات الإعلامية مع مصر لترتقي إلى مسار العلاقات القوية بين البلدين، مشيرة إلى تقدير الصين لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التنمية الشاملة وإرساء السلام والاستقرار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وهناك تقديرًا صينيًا عميقًا لمكانة ودور مصر المحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك في اللقاء الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة العامة للمجلس، ومن جانب الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية، يوان مين، مدير عام دائرة العلوم والتكنولوجيا، وتشو جيهونج، مدير عام دائرة التعاون الدولي، وليو ونفنج، نائب المدير العام لدائرة الدراما التلفزيونية، وقوه بينجيوي، مديرة المكتب العام للهيئة، وتشي شياو تشاو، مديرة قسم العلاقات الخارجية.

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