عزة كامل: مصر تتحفظ على 4 مواد في اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

قالت الدكتور عزة كامل، المتخصصة في قضايا المرأة: إن مصر لم توقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتحفظت على المواد “٢، ٩ الفقرة ٢، ١٦، ٢٩"، على اعتبار أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

منح الطفل جنسية والدته

وأضاف «كامل» خلال اللقاء الحواري الموسع حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها اليوم الأحد، أن مصر في عام ٢٠٠٧، تغاضت عن تحفظها على المادة ٩ الفقرة ٢ من اتفاقية “سيداو”وأصبح من حق الطفل أن يحمل جنسية والدته.

تحفظات مصر في اتفاقية سيداو

وأشارت أن المادة الثانية من الاتفاقية المتحفظة عليها مصر، تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، على الرغم أن الدستور المصري به ١١ مادة ضد الـ تمييز وينص على إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز، أما المادة (١٦) من الاتفاقية والتي تتحفظ عليها مصر أيضًا، خاصة بالزواج والعلاقات الأسرية، والمادة (٢٩) تتعلق بالتحكيم الدولي.

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