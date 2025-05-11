الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عزة كامل: مصر تتحفظ على 4 مواد في اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

اللقاء الحواري للمجلس
اللقاء الحواري للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

قالت الدكتور عزة كامل، المتخصصة في قضايا المرأة: إن مصر لم توقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتحفظت على المواد “٢، ٩ الفقرة ٢، ١٦، ٢٩"، على اعتبار أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية. 

منح الطفل جنسية والدته

وأضاف «كامل» خلال اللقاء الحواري الموسع حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها اليوم الأحد، أن مصر في عام ٢٠٠٧، تغاضت عن تحفظها على المادة ٩ الفقرة ٢ من اتفاقية “سيداو”وأصبح من حق الطفل أن يحمل جنسية والدته. 

 

تحفظات مصر في اتفاقية سيداو

وأشارت أن المادة الثانية من الاتفاقية المتحفظة عليها مصر، تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، على الرغم أن الدستور المصري به ١١ مادة ضد الـ تمييز وينص على إنشاء المفوضية  الوطنية لمناهضة التمييز، أما المادة (١٦) من الاتفاقية والتي تتحفظ عليها مصر أيضًا، خاصة بالزواج والعلاقات الأسرية، والمادة (٢٩) تتعلق بالتحكيم الدولي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة قومي حقوق الإنسان اتفاقية سيداو

الأكثر قراءة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رابط الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

زغلول صيام يكتب إلى ممدوح عباس وشركاه: ابعدوا عن الزمالك لربما انصلح حاله!

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

شيخ الأزهر بعد قرار إيقاف النار بين الهند وباكستان: يبقى السلام هو الخيار الأمثل

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

المزيد
الجريدة الرسمية