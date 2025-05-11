الأحد 11 مايو 2025
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رابط الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل ٢٠٠٠ وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (مادة الدراسات الاجتماعية)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

وكان الجهاز قد أعلن في ٦ فبراير الماضي عن مسابقة لشغل ٢٠٠٠ وظيفة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

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