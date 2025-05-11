خبراء: تمديد مهلة التسهيلات الضريبية انتصار للمشروعات الصغيرة وانحياز للعدالة

التسهيلات الضريبية، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار أحمد كجوك وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة الثانية/ 1 والمادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو الحالي حتى 12 أغسطس 2025.

تمديد مهلة التسهيلات الضريبية يعد انتصارا للمشروعات الصغيرة وانحيازا للعدالة الضريبية

وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار أحمد كجوك وزير المالية بتمديد مهلة التسهيلات الضريبية يعد انتصارا للمشروعات الصغيرة وانحيازا للعدالة الضريبية.

وأوضح أن القرار يعطي فرصة إضافية لشركات الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أي سنوات سابقة واعتبار تاريخ بداية النشاط هو تاريخ التسجيل في المنظومة الرسمية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن ذلك سيساهم في توفيق أوضاع الكثير من العاملين في الاقتصاد الموازي مما يحقق العدالة الضريبية ويزيد حصيلة مصلحة الضرائب فضلا عن أنه يعطي الشركات فرصة النمو والتطور في ظل المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن القرار يعطي أيضا فرصة لتسوية المنازعات حول الملفات المفحوصة تقديريا أو مستنديا مع التجاوز عن مقابل التأخير وذلك يساعد في استقرار المراكز الضريبية للممولين والتخلص من نزاعات تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات مما يزيد معدلات السيولة ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي.

وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية

وكانت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكدت أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين: المادة (2) فقرة ثانية /١، والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025.

وقالت "رشا عبد العال" إن وزير المالية لا يتوان عن متابعة ملف التسهيلات الضريبية الجديدة ولا يدخر جهدًا في الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي؛ سعيا نحو تعظيم الاستفادة من تلك التسهيلات والتي تفتح صفحة جديدة من الشراكة وتعزز الثقة مع جموع الممولين.

وأوضحت، أن هذا القرار جاء حرصًا من وزارة المالية على دعم الممولين، وتوفير الفرصة الكاملة أمامهم لتسوية أوضاعهم، بما يرسخ مبدأ الشراكة ويعزز الثقة مع الممولين.

وأضافت، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم الفني والتوعية خلال فترة التمديد، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من التسهيلات المقررة.

وقالت "رشا عبد العال" إن هذا القرار فرصة سانحة لتقديم الشكر لوزير المالية على ما يبذله لصالح مصلحة الضرائب المصرية والمرونة الكبيرة في العقبات التي تواجه المصلحة للخروج بأفضل تطبيق فعلي، واستفادة قصوى من ملف التسهيلات الضريبية الجديدة.

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