جولات تفقدية لمتابعة انتظام الامتحانات بجامعة جنوب الوادي

أجرى الدكتور محمد وائل عبدالعظيم نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، جولة تفقدية لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات بكليات التمريض، العلاج الطبيعي، والحقوق والآثار والصيدلة، حيث تابع نائب رئيس الجامعة حسن سير الامتحانات والالتزام بالقواعد المنظمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الشاذلى عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور أشرف أبو الوفا عميد كلية الصيدلة والدكتور وائل بكرى عميد كلية الآثار والدكتور عبد البارى حمدان عميد كلية الحقوق ووكلاء الكليات لڜئون التعليم والطلاب.



كما تجرى الامتحانات اليوم بكليات طب الفم والأسنان، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الزراعة، الإعلام، الآداب، التربية النوعية، والتربية الرياضية.

أعمال اللجنة العليا لمتابعة أعمال الامتحانات

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات بكليات الجامعة، وفي ضوء أعمال اللجنة العليا لمتابعة أعمال الامتحانات بالجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وعضوية كلا من الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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