الأحد 11 مايو 2025
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سياسة

عزة كامل: فلسطين وقّعت على اتفاقية سيداو دون تحفظات ومصر لم توقّع على البروتوكول الاختياري

اللقاء الحواري للمجلس
اللقاء الحواري للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

قالت الدكتورة عزة كامل، المتخصصة في قضايا المرأة، إن مصر من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية القضاء على  جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وتحمل التزامًا على تطبيقها، فهي موقعة عليها ١٩٨٠ وصدقت عليها عام ١٩٨١. 

 

الدولة العربية الموقعة على اتفاقية سيداو 

وأشارت  خلال اللقاء الحواري الموسع حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها اليوم الأحد، إلى أن هناك ٣٠ مادة داخل الاتفاقية تركز على المساواة بين الرجل والمرأة، ووقع عليها ١٩٠ دولة من بينهم ٢٠ دولة عربية، ولم توقع عليها ٥ دول من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية.

 

تحفظات الدول العربية على اتفاقية التمييز ضد المرأة

وأوضحت أن أغلب الدول العربية الموقعة على اتفاقية سيداو لديها تحفظات بحجة الشريعة الإسلامية، باستثناء فلسطين وقعت دون تحفظات  والمغرب رفعت كل تحفظاتها، مشيرة إلى أن الدول المصدقة على الاتفاقية ترصد تقرير مبدئي بعد عام ونصف من التصديق، ثم تقارير دورية كل ٤ سنوات، وهناك تقارير استثنائية تطلبها اللجنة من بعض الدولة في موضوعٍ ما، كما تقدم اللجنة المعنية بالاتفاقية تقريرًا سنويًا للأمم المتحدة.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو 

وأشارت إلى أن بعد ٢٠ عاما من الاتفاقية أُسس البرتوكول الاختياري ووضع آلية للشكاوى والتحقيق وحماية الأفراد المشتكين من الترهيب والابتزاز، الذي لم توقع عليه مصر.

 

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قومي حقوق الإنسان الدكتور عزة كامل اتفاقية سيداو

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