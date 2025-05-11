ضوابط تقويم أداء الموظفين في القانون

يعد قانون الخدمة المدنية من القوانين الحاكمة للتعيين في الوظائف الحكومية في مصر، حيث وضع عددًا من الضوابط الدقيقة لضمان اختيار الأنسب لشغل هذه المناصب. كما أكد على أحقية المفصولين من الخدمة في العودة إليها تحت شروط معينة، ما يعكس حرص القانون على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في فرص العمل.

ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية

يشترط القانون في المادة (14) لتعيين أي فرد في إحدى الوظائف الحكومية ما يلي:

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

أن يثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة من المجلس الطبي المختص.

أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

ضوابط تقويم أداء الموظفين

أما فيما يخص تقويم أداء الموظفين، فقد نصت المادة (25) من القانون على مجموعة من الضوابط التي تحدد كيفية تقويم أداء الموظف، وتضمن عملية تقويم عادلة وشفافة:

يتم تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل إعداد التقرير النهائي.

يُستند في تقويم الأداء على الموظفين الذين عملوا فعليًا في الوحدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يتم تصنيف الأداء إلى خمس درجات: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف.

كما يتم تحديد إجراءات التقويم في اللائحة التنفيذية، بما يضمن الحيادية والدقة في قياس الأداء. وفي حال غياب الموظف لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب مرض أو تجنيد أو إجازة رعاية طفل أو لأي سبب آخر، يُعتبر تقويمه "كفء" حكمًا، وإذا كان تقويمه في العام السابق ممتازًا، يتم تقديره "ممتاز" أيضًا.

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