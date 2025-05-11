الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن عن حاجتها لمعلمين

المدرسة المصرية
المدرسة المصرية الدولية، فيتو 
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أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، كأول مدرسة مصرية حكومية معتمدة بنظام البكالوريا الدولية في مصر عن حاجتها لمعلمين للعمل خلال العام الدراسي 2025- 2026.

المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد عن الوظائف، وهي: معلم لغة إنجليزية، معلم رياض أطفال، ومعلم ساينس ابتدائي، ومعلم ماث إبتدائي، وأنه يمكن للراغبين في التقديم الدخول على اللينك من هنا 

 المدرسة المصرية الدولية 

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية عن الشروط، وهي كالتالي:

1- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.
2- القبول من بين معلمي وزارة التربية والتعليم فقط.
3- تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.
4- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.

 

والمدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، حاصلة  على الاعتماد بنظام البكالوريا الدولية IB للثلاث برامج (الابتدائي، والمتوسط، والدبلومة)، من منظمة البكالوريا الدولية.

أعضاء هيئة التدريس وفريق الإدارة المدرسية بالمدارس الدولية الحكومية ذات مواصفات خاصة يتم اختيارهم  بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الراعية ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.

المدارس المصرية الدولية

وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".

مناهج البكالوريا الدولية IB

المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014 /2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014 /2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018 /2019".

المناهج الأمريكية IG

والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.

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