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تجديد حبس أم ألقت بطفليها من أعلى كوبري العامرية..و الطب النفسي: مصابة باكتئاب

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

قررت  نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس أم ألقت بطفليها من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية للمرة الثانية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمة الشروع في القتل

وأدلت المتهمة بأقوال متضاربة حول الواقعة وزوجها وأسباب ما قامت به وحياته الخاصة. 

الطب النفسي إصابة المتهمة باكتئاب

وكشف محمود عبدربه محامي المتهمة، عن تقدمه باستئناف على استمرار حبسها، بعد عرضها علي الطب النفسي، وصدور قراره بالتأكيد علي،أصابتها باكتئاب حاد، ومن ضمن عوارضه الميل للانتحار وأذى الآخرين، لافتا  أنها تعالج نفسيا منذ عدة أشهر ولديها أمراض نفسية من بينها الاكتئاب، لافتا إلى أن بنتها الأخرى أكدت خلال التحقيقات تعاطيها لأدوية مختلفة.

كان قد فوجئ أهالي العامرية بسقوط طفلين، من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية، ويعتقد أن أمهما قامت بإلقائهما، وجرى نقل الأطفال إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم. 

وكان قسم العامرية ثان تلقى بلاغا بسقوط طفلين من أعلى كوبري العامرية، وتمكن الأهالي من منع الأم من إلقاء نفسها. 

وتوجهت قوة من القسم إلى مكان البلاغ بصحبة سيارات الإسعاف.  

 

وبحسب شهود عيان فإن الأم قامت بإلقاء أطفالها يسر وائل عطية عبدالقوي خليفة ٩سنوات، ومحمود وائل عطية عبد القوي خليفة ٦ سنوات، وحاولت إلقاء نفسها إلا أن الأهالي تمكنوا من منعها والتحفظ عليها.  

وجرى نقل الأطفال بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية في حالة خطر، واقتياد الأم الي قسم شرطة العامرية أول للتحقيق معها ومعرفة دوافعها وبيان مدى قواه العقلية.

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